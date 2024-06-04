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В бюджет Кубани поступило более 460 млрд рублей налогов за 2023 год

В бюджет Кубани поступило более 460 млрд рублей налогов за 2023 год

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел очередную еженедельную депутатскую планерку, на которой обсуждались меры по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона, улучшению межведомственного взаимодействия и организации работы с налогоплательщиками в рамках режима единого налогового счета.

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