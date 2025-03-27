Багреева: информационной системе торгов Москвы исполнилось 20 лет

Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ) исполнилось 20 лет. О работе системы рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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