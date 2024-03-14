Горожан пригласили на мастер-классы в рамках фестиваля «Московская масленица»

До 17 марта на 29 площадках в разных районах столицы проходит фестиваль «Московская масленица», где жители и гости города могут попробовать 50 видов блинов с различными соусами и наполнителями, а также посмотреть выступления музыкантов и артистов.
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