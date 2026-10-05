Экс-депутата Дорошенко арестовали за мошенничество на 2 млрд рублей

В Краснодарском крае задержали экс-депутата Андрея Дорошенко за подозрение в мошенничестве на 2 млрд рублей.
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