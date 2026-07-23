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Царьград

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Фастфуд с сюрпризом: в Чернигове военных угостили бургерами со взрывчаткой

Фастфуд с сюрпризом: в Чернигове военных угостили бургерами со взрывчаткой

То, что выглядело как благодарность от неизвестной девушки, на деле оказалось смертельно опасным.На блокпосту в Чернигове девушка передала военнослужащим ВСУ пакеты с бургерами, в одном из которых оказалось взрывное устройство.

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