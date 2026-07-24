Врач-невролог Преображенская отметила, что тренировать мозг ни в каком возрасте не поздно

Мозг — самый загадочный орган человека. Мы до сих пор не полностью понимаем, как он работает. Врач-невролог высшей категории Ирина Преображенская развеяла популярные мифы о мозге и рассказала, можно ли в зрелом возрасте активизировать нейропластичность.