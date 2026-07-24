360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Врач-невролог Преображенская отметила, что тренировать мозг ни в каком возрасте не поздно

Врач-невролог Преображенская отметила, что тренировать мозг ни в каком возрасте не поздно

Мозг — самый загадочный орган человека. Мы до сих пор не полностью понимаем, как он работает. Врач-невролог высшей категории Ирина Преображенская развеяла популярные мифы о мозге и рассказала, можно ли в зрелом возрасте активизировать нейропластичность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии