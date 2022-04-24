Рангник о пенальти: «Роналду сказал, что не очень хорошо себя чувствует, поэтому бил Бруну. Они поговорили об этом»

Ральф Рангник объяснил, почему пенальти в матче с «Арсеналом» бил не Криштиану Роналду. Во втором тайме, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Арсеналу» со счетом 1:2, манчестерский клуб получил право на пенальти.