Количество погибших в ДТП с мотоциклами в Казани выросло в семь раз

Количество погибших в авариях с мототранспортом в Казани выросло в семь раз. Об этом сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Исполнительного комитета Казани рассказал глава Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин «За девять месяцев 2025 года в Казани произошло 78 аварий с мототранспортом, в которых пострадали 88 человек и один погиб.
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