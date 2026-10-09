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Татар-информ

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Количество погибших в ДТП с мотоциклами в Казани выросло в семь раз

Количество погибших в ДТП с мотоциклами в Казани выросло в семь раз

Количество погибших в авариях с мототранспортом в Казани выросло в семь раз. Об этом сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Исполнительного комитета Казани рассказал глава Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин «За девять месяцев 2025 года в Казани произошло 78 аварий с мототранспортом, в которых пострадали 88 человек и один погиб.

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