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Как российские штурмовики освобождают села в Курской области: Честные рассказы солдат в репортаже Александра Коца

Как российские штурмовики освобождают села в Курской области: Честные рассказы солдат в репортаже Александра Коца

Бойцы отряда «Арбат» Добровольческого корпуса Минобороны России в зоне СВО. Личный архив ПУЛЕМЕТНАЯ ЗАСАДА В НЕЧАЕВКЕ - Они сверху обходят! Давай растягиваться по лесу и начинать работать! — на кадрах, снятых на нашлемную камеру, — густая «зеленка».

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