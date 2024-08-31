Как российские штурмовики освобождают села в Курской области: Честные рассказы солдат в репортаже Александра Коца

Бойцы отряда «Арбат» Добровольческого корпуса Минобороны России в зоне СВО. Личный архив ПУЛЕМЕТНАЯ ЗАСАДА В НЕЧАЕВКЕ - Они сверху обходят! Давай растягиваться по лесу и начинать работать! — на кадрах, снятых на нашлемную камеру, — густая «зеленка».