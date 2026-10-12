С вокзала Челябинска в Красноярск отправили полутораметровую статую богини

В 2026 году более 1,5 тыс. посылок отправились в путешествие по России на поезде с вокзалов ЮУЖД. Лидерами по количеству отправлений стали вокзалы Челябинска, Оренбурга и Орска.
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