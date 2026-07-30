Гендиректор «Ливерпуля»: «Клуб был на грани банкротства в 2010-м. Сейчас есть прочный фундамент. Хотел бы больше титулов, но счастливы, что выиграли хотя бы несколько»

Генеральный директор « Ливерпуля » Билли Хоган выразил удовлетворение финансовым положением клуба. «Когда FSG (Fenway Sports Group – Спортс’‘) приобрел клуб, было проведено множество параллелей с «Бостон Ред Сокс» и «Ливерпулем», и одна из них заключалась в идее создания культового места, которое органично вписывалось бы в местное сообщество.