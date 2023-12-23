Валиева в красном покорила зал, Семененко — вновь чемпион России

В Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию. Во второй день соревнований танцоры и мужчины-одиночники разыграли медали — сильнейшим в одиночном катании стал Евгений Семененко, таким образом защитивший свой титул, а в танцах победили Александра Степанова и Иван Букин, вернувшиеся после пропуска сезона.