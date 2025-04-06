Сто дней Трампа: Что делать?

Валентин Филиппов Они хотят испортить Америке праздник! Им мало того, что сто дней президентства Дональда Трампа выпадает на день рождения Адольфа Гитлера.
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