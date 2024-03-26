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Малюк дал понять, что за убийствами Кивы и Татарского стоит СБУ

Малюк дал понять, что за убийствами Кивы и Татарского стоит СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк дал понять, что за убийствами бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, а также за покушениями на писателя Захара Прилепина и экс-чиновников Луганской Народной Республики стоит СБУ.

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