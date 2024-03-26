Малюк дал понять, что за убийствами Кивы и Татарского стоит СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк дал понять, что за убийствами бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, а также за покушениями на писателя Захара Прилепина и экс-чиновников Луганской Народной Республики стоит СБУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии