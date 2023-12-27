Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём спасателя РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных подразделений Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия неразрывно связана с мужеством и отвагой, требует постоянной подготовки и самосовершенствования.
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