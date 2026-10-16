« БроукБойз » и «СиндЕкат» из Екатеринбурга могут объединиться. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров заявил, что если руководитель «СиндЕката» Андрей Семенов к нему обратится, то он сможет упаковать команду «СиндЕкат-Броуки»: «Если руководитель « СиндЕката » предложит мне упаковать команду «СиндЕкат-Броуки», которая бы базировалась в Москве и иногда проводила бы выставочные матчи в Екатеринбурге, то я бы 100% упаковал чемпионскую команду – с хорошим тренером и так, чтобы «СиндЕкат-Броуки» гремели».
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