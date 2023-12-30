Названы 11 регионов России, где синоптики прогнозируют аномальные холода в Новый год

Сразу 11 российских регионов в конце года накроют аномальные холода. По словам синоптиков, сильнейшие морозы придут в Архангельскую, Вологодскую, Амурскую области, Камчатку, Якутию и другие регионы нашей страны.
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