Зеленский заявил, что Украина не отказывается от планов вступить в НАТО

Он также назвал помощь США Киеву недостаточнойПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев положительно оценивает принятие в члены Североатлантического альянса Финляндии и Швеции, а также не отказывается от планов присоединиться к НАТО.
Он также назвал помощь США Киеву недостаточнойПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев положительно оценивает принятие в члены Североатлантического альянса Финляндии и Швеции, а также не отказывается от планов присоединиться к НАТО.
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