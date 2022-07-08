Daily Storm

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Зеленский заявил, что Украина не отказывается от планов вступить в НАТО

Зеленский заявил, что Украина не отказывается от планов вступить в НАТО

Он также назвал помощь США Киеву недостаточнойПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев положительно оценивает принятие в члены Североатлантического альянса Финляндии и Швеции, а также не отказывается от планов присоединиться к НАТО.

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