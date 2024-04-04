Люблю жизнь и фотографирую В деревне жить хорошо. Осеннее кадры из нашей деревни. Этой осенью каждые выходные мы проводили в деревне ,помогали бабушке с дедушкой по хозяйству, а также посадили наше первое семейное дерево.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии