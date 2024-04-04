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В деревне жить хорошо. Осеннее кадры из нашей деревни.

В деревне жить хорошо. Осеннее кадры из нашей деревни.

Люблю жизнь и фотографирую В деревне жить хорошо. Осеннее кадры из нашей деревни. Этой осенью каждые выходные мы проводили в деревне ,помогали бабушке с дедушкой по хозяйству, а также посадили наше первое семейное дерево.

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