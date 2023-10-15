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"Если они хотят воевать с Россией...": Жёсткий ответ Путина на угрозу США

"Если они хотят воевать с Россией...": Жёсткий ответ Путина на угрозу США

Президент России Владимир Путин жёстко ответил на угрозу США. "Хочешь мира - готовься к войне"?Если говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, то тут действует старый принцип "хочешь мира - готовься к войне".

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