"Если они хотят воевать с Россией...": Жёсткий ответ Путина на угрозу США

Президент России Владимир Путин жёстко ответил на угрозу США. "Хочешь мира - готовься к войне"?Если говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, то тут действует старый принцип "хочешь мира - готовься к войне".
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