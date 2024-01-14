Fichajes: «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Реала» Винисиуса

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». По информации Fichajes, игрок может покинуть Мадрид в случае приобретения клубом Килиана Мбаппе, выступающего за «Пари Сен-Жермен».
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