Россиянам дали советы по подготовке загородного дома к холодам

Эксперты рассказали россиянам, как правильно подготовить загородный дом к холодам. Так, специалисты отмечают, что при подготовке жилища к зиме нужно в первую очередь проверить системы теплоснабжения и канализации, пишет РИА Новости.
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