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Глава Ростовской области Голубев: ПВО работала по малоразмерному объекту в форме шара

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил информацию по вчерашним ночным вспышкам в небе над регионом, после которых сработала система ПВО.

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