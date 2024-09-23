"Сикорский много общается с эстонцами, поэтому стал тормозилкой".Журналист Сергей Веселовский о предложении главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН, чтобы провести референдум о статусе региона:"Сикорский опоздал на четверть века.