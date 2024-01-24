Политолог Станкевич: Эрдоган обменял решение по Швеции на преференции Запада

Решение членов турецкого парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО не стало неожиданностью - оно долгое время затягивалось лишь из-за желания Турции заставить Запад пойти на различные уступки, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
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