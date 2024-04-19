ABC: из-за поставок на Украину Испания теперь не может справиться с собственным дефицитом вооружений

На фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке власти Испании одобрили выделение дополнительных средств на оборону страны, чтобы таким образом сократить образовавшийся дефицит вооружений, сообщает ABC.
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