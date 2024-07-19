Специалисты «Россети Урал» провели реконструкцию участков распределительных сетей в Невьянске и Кировграде

Благодаря реализации мероприятий инвестиционной программы филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» энергетики Нижнетагильских электрических сетей повысили качество и надежность энергоснабжения жителей улицы Володарского в Невьянске и улиц Каманина, Добролюбова, Некрасова в Кировграде.
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