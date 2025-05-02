Промах по прогнозам, но рекорд по биткоину: Strategy рапортует о доходности 14% с начала года

Компания Strategy (ранее MicroStrategy), возглавляемая биткойн-энтузиастом Майклом Сэйлором, отчиталась о доходности своих BTC-активов в размере 13,7% с начала 2025 года, несмотря на то, что её финансовые результаты за первый квартал оказались ниже ожиданий аналитиков Уолл-стрит.