Сергей Зверев жестко высказался о скандале с Ольгой Бузовой

Стилист Сергей Зверев прокомментировал скандал, вызванный выступлением Ольги Бузовой. На концерте в Уфе, приуроченном ко Дню защиты детей, певица появилась в откровенном черном боди с имитацией чулок на подтяжках, что вызвало неоднозначную реакцию.
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