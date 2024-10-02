Сергей Зверев жестко высказался о скандале с Ольгой Бузовой

Стилист Сергей Зверев прокомментировал скандал, вызванный выступлением Ольги Бузовой. На концерте в Уфе, приуроченном ко Дню защиты детей, певица появилась в откровенном черном боди с имитацией чулок на подтяжках, что вызвало неоднозначную реакцию.