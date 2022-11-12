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Гран-при Великобритании. Садовский, Грассль, Васильев и Квителашвили выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины представят произвольные программы.

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