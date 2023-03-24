Сыновья Елены Север поддержали ее позицию по СВО: «Я просто счастлива»

Певица Елена Север (настоящее имя Елена Киселева. — Прим. ред.), а также ее сыновья Юрий и Владимир, выступающие под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир, приняли участие в концерте для получивших в ходе спецоперации травмы военнослужащих, а также врачей.