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Сыновья Елены Север поддержали ее позицию по СВО: «Я просто счастлива»

Сыновья Елены Север поддержали ее позицию по СВО: «Я просто счастлива»

Певица Елена Север (настоящее имя Елена Киселева. — Прим. ред.), а также ее сыновья Юрий и Владимир, выступающие под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир, приняли участие в концерте для получивших в ходе спецоперации травмы военнослужащих, а также врачей.

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