В Брюсселе глава государства продолжает дискуссии о реформах и европейской поддержке Молдовы

Президент Республики Молдова Майя Санду продолжила в Брюсселе серию встреч с европейскими лидерами и представителями нового состава Европейской комиссии в ходе рабочего визита, состоявшегося 10-11 декабря.
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