Как талибы с русскими воевали

В Кабуле заявили о победе над СССР Министр по делам границ, национальностей и племен правительства талибов Нурулла Нури, выступая в Кабуле по случаю 33-й годовщины начала вывода советских войск, заявил, что именно Талибан победил СССР в Афганистане, а затем еще и выгнал коммунистов из Средней Азии.