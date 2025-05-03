Как талибы с русскими воевали

В Кабуле заявили о победе над СССР Министр по делам границ, национальностей и племен правительства талибов Нурулла Нури, выступая в Кабуле по случаю 33-й годовщины начала вывода советских войск, заявил, что именно Талибан победил СССР в Афганистане, а затем еще и выгнал коммунистов из Средней Азии.
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