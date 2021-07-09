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Муж любит делать подарки. Не хочу его обидеть, но мне уже просто тяжело делать вид, что я рада ненуж

Морена! Я Ваша постоянная читательница, мне близки Ваши взгляды, часто отписываюсь в комментариях, обычно безапелляционно.

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Сергей Костин
Девочка, слишком жирно. В интернете не дураки. Плохо. Фантазируй кревтиавно.
Сергей Костин
Фантазируй креативно. Надоели. Весь мир наполнен дурами, им нужен кайф с купюрами.

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