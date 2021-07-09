Муж любит делать подарки. Не хочу его обидеть, но мне уже просто тяжело делать вид, что я рада ненуж

Всё о женщинахБизнес и финансыМуж любит делать подарки. Не хочу его обидеть, но мне уже просто тяжело делать вид, что я рада ненужМорена! Я Ваша постоянная читательница, мне близки Ваши взгляды, часто отписываюсь в комментариях, обычно безапелляционно.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСКСергей КостинДевочка, слишком жирно. В интернете не дураки. Плохо. Фантазируй кревтиавно.СКСергей КостинФантазируй креативно. Надоели. Весь мир наполнен дурами, им нужен кайф с купюрами.Комментировать
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