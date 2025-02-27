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Русский боец закрыл собой от дрона пленного солдата ВСУ

Русский боец закрыл собой от дрона пленного солдата ВСУ

Каким-то чудом дрон, направленный убить и пленного, и конвой, не взорвался.Русский десантник спас пленного солдата украинской армии.

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