ВСУ и предатели из РФ пытаются прорваться в Белгородскую область, Армия России ведёт бой (ВИДЕО)

Нацисты-власовцы из «Русского добровольческого корпуса» (РДК) пытаются прорваться в Белгородскую область, их встретила Армия России, идёт бой.
Популярные статьи
- ВСУ и предатели из России попали в засаду при попытке прорваться в Белгородскую область (ВИДЕО)
- Самолётопад на фронте: штурмовики Су-25 попали в засаду бойцов группировки «Восток» на запорожском фронте (КАРТА)
- Массированный удар наносится по Украине: гремят взрывы в Одессе, ракеты и «Шахиды» несутся к целям на юге (ВИДЕО)
Свежие комментарии