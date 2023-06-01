Русская весна

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ВСУ и предатели из РФ пытаются прорваться в Белгородскую область, Армия России ведёт бой (ВИДЕО)

ВСУ и предатели из РФ пытаются прорваться в Белгородскую область, Армия России ведёт бой (ВИДЕО)

Нацисты-власовцы из «Русского добровольческого корпуса» (РДК) пытаются прорваться в Белгородскую область, их встретила Армия России, идёт бой.

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