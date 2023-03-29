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НПО «РТС» Челябинска выиграло тендер на ремонт аэропорта в Киргизии

НПО «РТС» Челябинска выиграло тендер на ремонт аэропорта в Киргизии

Выиграть тендер на техническое перевооружение аэропорта города Ош в Киргизской Республике удалось Челябинскому научно-производственному объединению «Радиотехнические системы» (НПО «РТС»), сообщает 29 марта портал «Деловой квартал — Челябинск».

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