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Смоленская Газета

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«Святое воинство Отчизны»: команда проекта рассказала о Соловьевой переправе

«Святое воинство Отчизны»: команда проекта рассказала о Соловьевой переправе

Команда «Объединенной редакции СМИ» и Смоленской епархии продолжают реализацию проекта «Святое воинство Отчизны»: в наших социальных сетях и на YouTube-канале епархии опубликован второй видеоролик из цикла «Место воинской силы».

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