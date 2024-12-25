В Северной Осетии полицейские организовали для детей акцию «Полное погружение в безопасное передвижение»

В преддверии новогодних праздников в детском саду № 181 поселка Заводской по приглашению руководителя Зои Камболовой инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по городу Владикавказу РСО-Алания провела с малышами тематическое занятие.