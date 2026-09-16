На выставке «Сцена действия» в петербургском Манеже представят театральные реликвии

В петербургском Манеже 25 сентября откроется выставка «Сцена действия». Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
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