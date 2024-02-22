Фестиваль русской хоровой музыки прошел в Казани

Республиканский фестиваль русской хоровой музыки прошел в рамках национального проекта “Культура”. Мероприятие было проведено Министерством культуры Республики Татарстан и собрало более 50 творческих коллективов из разных уголков региона.
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