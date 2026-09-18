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Татарстанда бүген +21 граду кадәр җылы булуы көтелә

Татарстанда бүген +21 граду кадәр җылы булуы көтелә

18 сентябрьдә Татарстанда алмашынучан болытлы һава булачак. Сизелерлек явым-төшем көтелми, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология үзәге.

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