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Спать лучше в полной темноте, утверждают кардиологи

Спать лучше в полной темноте, утверждают кардиологи

Многие популярные песни побуждают нас приглушать свет, но для здоровья сердечно-сосудистой системы, по-видимому, лучше вообще его не включать, поскольку новые исследования показывают, что кромешная тьма лучше всего подходит для сна, пишет 18 сентября агентство dpa.

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