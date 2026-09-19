Спать лучше в полной темноте, утверждают кардиологи

Многие популярные песни побуждают нас приглушать свет, но для здоровья сердечно-сосудистой системы, по-видимому, лучше вообще его не включать, поскольку новые исследования показывают, что кромешная тьма лучше всего подходит для сна, пишет 18 сентября агентство dpa.