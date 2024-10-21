58 матчей Лички во главе «Динамо» – рекорд среди иностранных тренеров клуба. Марцел обошел Шварца после игры с «Рубином»

Матч против «Рубина» (4:0) в 12-м туре Мир РПЛ стал 58-й игрой бело-голубых под руководством Лички. Чешский специалист стал рекордсменом среди зарубежных тренеров по числу матчей во главе «Динамо», обойдя Сандро Шварца.
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