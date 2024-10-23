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Британский премьер Стармер обвинил Россию в срыве поставок зерна в Палестину и страны Юга

Британский премьер Стармер обвинил Россию в срыве поставок зерна в Палестину и страны Юга

Британский премьер Стармер обвинил Россию в срыве поставок зерна в Палестину и страны Юга«Неизбирательные удары РФ по портам в Черном море подчеркивают, что Путин готов поставить на карту глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться», — сказал Кир Стармер.

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