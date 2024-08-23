Харрис согласилась баллотироваться в президенты США

Это заявление прозвучало на съезде Демократической партии, сообщает корреспондент УтроNews. «Я принимаю вашу номинацию в качестве кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки», - заявила Камала Харрис.
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