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Стратегическое значение перехода еще одного села в ДНР под контроль России объяснили

Стратегическое значение перехода еще одного села в ДНР под контроль России объяснили

Взятие под контроль Вооруженными силам (ВС) России села Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР) — это окружение важного для Киева с точки зрения логистики города Курахово, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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