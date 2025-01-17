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В российский прокат вышла «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли

В российский прокат вышла «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли

Эротическая драма-триллер режиссера Халины Рейн — история о том, как в современном мире меняется баланс власти между мужчинами и женщинами и воспринимается сексуальностьЖанр эротических триллера или драмы как будто бы ушел в тень.

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