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ТАСС

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МОГи "Запада" организовали защиту подразделений и населения от дронов ВСУ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчеты мобильных огневых групп (МОГ) 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении организовали воздушное прикрытие сухопутных подразделений и мирного населения от разведывательных и ударных беспилотников ВСУ.

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