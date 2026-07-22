МОГи "Запада" организовали защиту подразделений и населения от дронов ВСУ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчеты мобильных огневых групп (МОГ) 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении организовали воздушное прикрытие сухопутных подразделений и мирного населения от разведывательных и ударных беспилотников ВСУ.
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