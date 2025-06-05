В Рязани установили мемориальную доску Заслуженному учителю России Старожиловой

4 июня у школы номер 69 города Рязани состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски первому директору учебного учреждения, Заслуженному учителю России Светлане Старожиловой4 июня у школы номер 69 города Рязани состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски первому директору учебного учреждения, Заслуженному учителю России Светлане Старожиловой.
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